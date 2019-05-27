Назван лучший тренер 31-го тура УПЛ

Новости спорта: Юрий Вернидуб признан лучшим тренером 31-го тура УПЛ.

Тренер луганской Зари Юрий Вернидуб признан лучшим тренером 31-го тура, о чем сообщает официальный сайт УПЛ.

Наставник получил средний балл 4,6 по пятибальной шкале от Всеукраинского объединения тренеров, определяющих лучшего наставника.

Заря в 31-м туре сумела победить Александрию со счетом 3:1, хотя проигрывала по ходу встречи. Этот успех позволил луганчанам оторваться от Мариуполя.

Отметим, что лучшим игроком 31-го тура УПЛ был признан бразильский полузащитник Шахтера Дентиньо, сделавший хет-трик.

Заря находится на 4-м месте УПЛ, имея в своем активе 43 очка. В последнем туре луганчане сыграют с Мариуполем, матч состоится 30 мая в 17:00.