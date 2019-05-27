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Украина - Катар: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 (U-20)

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Украина - Катар: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 (U-20)
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Сегодня сборная Украины по футболу среди игроков в возрасте до 20 лет сыграет второй матч на ЧМ-2019 (U-20).

На поединок, который состоится 27 мая, украинские футболисты выйдут в желтой форме, их соперники - в красной. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Соответствующее решение было принято накануне во время организационного совещания с представителями команд-участниц поединка и ФИФА.

Матч Катар — Украина второго тура ЧМ-2019 (U-20) группы D начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал “UA:Перший”. На матче будет работать центральноамериканская судейская бригада во главе с Саидом Мартинезом (Гондурас).

Вечером предыгрового дня сборная Украины U-20 провела тренировочную сессию на стадионе GKS Katowice, первые 15 минут которой были открытыми для СМИ.

Видео подготовки к игре с Катаром:

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о готовности команды: “Все тренируются, никаких травм нет, да, были небольшие повреждения, но наши врачи с ними справились”.

Напомним, 24 мая юношеская сборная Украины по футболу (игроки до 20 лет) одержала первую победу на чемпионате мира-2019, который проходит в Польше. В стартовом матче "сине-желтые" в Бельско-Бяла обыграли своих сверстников из США со счетом 2:1.

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Сборная Украины, ФИФА, Новости футбола, Сборная Украины U-20.
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