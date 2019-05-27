Финал Лиги Европы: Лондонское дерби в Баку

Новости спорта: Этот еврокубковый сезон стал настоящим праздником для ценителей английского футбола.

Ведь в финале как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы представлены только клубы Премьер-лиги.

Первыми, уже в эту среду, главный трофей Лиги Европы разыграют «Челси» и «Арсенал». Сам кубок, кстати, весит 15 килограммов и это самый тяжелый клубный приз Европы. И хоть обе команды из Лондона, сыграть им придется далеко от дома, ведь местом финала был выбран Баку. Чтобы слетать туда и обратно футболистам придется преодолеть около восьми тысяч километров. Большей проблемой это оказалось для болельщиков. Клубы не смогли продать часть билетов, которые им выделили и вернули их обратно в УЕФА. Расстояние – не единственное неудобство. Из-за конфликта Азербайджана и Армении «Арсенал» не сможет рассчитывать на помощь Генриха Мхитаряна. В этом евросезоне он, правда, не забивал, зато, на его счету четыре голевых передачи.

У «Арсенала» и «Челси» богатая история встреч, но вот в еврокубках они пересекаются только второй раз. Ранее, 15 лет назад, аристократы оказались сильнее в четвертьфинале Лиги чемпионов. В чемпионате Англии в этом сезоне команда обменялись домашними победами, «Челси» выиграл 3:2, а «Арсенал» - 2:0. И, хотя в общей статистике матчей чаще выигрывали канониры, больше шансов добыть трофей пока что у «Челси» - 54% от аналитиков Parimatch.

А вот мотивация выше у канониров. И дело тут не в призовых от УЕФА. Четыре миллиона евро за победу в Лиге Европы для «Арсенала» не такая уже и большая сумма. Другое дело, что это даст право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов в новом сезоне. «Челси» и так туда пробился, заняв третье место в чемпионате Англии, где канониры финишировали лишь пятыми.