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Рамос попросил президента Реала отпустить его в Китай

Рамос попросил президента Реала отпустить его в Китай
17:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Переса. В ходе беседы Рамос обратился к функционеру с просьбой позволить ему расторгнуть контракт и перебраться в один из китайский клубов, который сделал ему крайне выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что Рамос всерьёз задумался об уходе из «Реала» из-за испортившихся отношений руководством клуба. Также, по информации СМИ, защитник считает, что смена обстановки пойдёт на пользу как ему самому, так и «сливочным».

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 – с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.

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Серхио Рамос, Новости спорта, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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