Безус: У нас впереди два важных матча

Новости спорта: В сборной нарабатывают структуру игры с Сербией и Люксембургом.

Полузащитник бельгийского футбольного клуба “Гент” Роман Безус поделился впечатлениями от тренировок национальной сборной команды в Харькове накануне июньских матчей отбора Евро-2020.

Роман Безус во время сегодняшней тренировки сборной Украины по футболу, в частности, отметил, что атмосфера в сборной замечательная, команда начинает нарабатывать структуру игры.

“Атмосфера в сборной, как всегда, великолепна. Мы отдохнули 4-5 дней семьями и сейчас с положительными эмоциями и хорошим настроением работаем. Еще и погода солнечная, поэтому ощущения усталости практически нет. У нас впереди два важных матча, и мы уже понемногу начинаем наработку структуры игры”, - цитирует Безуса пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Напомним, сборная Украины по футболу в Харькове готовится к поединкам отборочного турнира Евро-2020 против команд Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня), которые пройдут во Львове.

Сегодня вечером футболисты проведут тренировку в фитнес-зале. В расположение сборной прибудут двое наиболее успешных в этом клубном сезоне игроков — Руслан Малиновский, который, в дополнение к золотой медали чемпиона Бельгии, получил еще и ряд индивидуальных призов, и Александр Зинченко, сделавший со своим клубом “Манчестер Сити” трофейный хет-трик - выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Еще двое футболистов, закрывающие список ранее вызванных легионеров, Артем Кравец и Эдуард Соболь, вчера провели заключительные матчи за свои клубы. Поэтому, с согласия главного тренера, они прибудут 1 июня.

На 2 июня запланирована тренировка на стадионе “Металлист” в Харькове, в которой, как ожидается, примут участие все вызванные в национальную команду игроки. Перед началом занятия главный тренер “сине-желтых” Андрей Шевченко пообщается с масс-медиа в конференц-зале харьковской арены.