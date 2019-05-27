Шевченко: Футболисты из чемпионата Украины обязаны быть в хорошей форме

Новости спорта: Главной проблемой наставник сборной считает травмы ключевых игроков.

Андрей Шевченко в интервью Football Hub рассказал, чего ждет от молодых игроков в расположении национальной сборной. По его словам, эти сборы помогут им окрепнуть, а также приобрести необходимый опыт на будущее.

«Футболисты из чемпионата Украины обязаны быть в хорошей форме. Многие из них получали игровое время, играли, поэтому и цикл такой как раз. Хорошо, что две последние игры у нас [в чемпионате] в течение четырех дней, будет время восстановиться и подготовиться нормально. Проблематика — это наши ключевые игроки, которые травмированы. Но опять же: я вызвал большое количество игроков, чтобы посмотреть состояние каждого.

Молодежь присоединилась, для них это будет хороший опыт и работу с национальной командой увидеть, какие здесь скорости, тренировочный процесс. В будущем, если они себя хорошо проявят, у них будет прекрасное будущее в национальной команде, так как сегодня они уже кандидаты в сборную U-21. Смотрим нашу молодежь с перспективой в национальную команду. Можно говорить, что несколько лет надо, чтобы они окрепли. Поэтому такие сборы им помогут в плане опыта, работы с основными игроками в будущем».

В середине мая стал известен список из 11 игроков юношеских сборных Украины, которые сейчас проходят совместные сборы с национальной командой.

Сегодня также стало известно о дебютном вызове в национальную команду голкипера Александрии Юрия Панькива.

Матчи евроотбора сборная Украины проведет 7 и 10 июня. Первая игра состоится во Львове против Сербии, после чего наша команда также во Львове будет принимать Люксембург.