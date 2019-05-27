Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019

Во втором туре группового раунда чемпионата мира U-20 Украина добыла минимальную победу над сборной Катара (1:0).
Первый тайм прошел в равной борьбе, обе сборные создали одинаковое количество опасных моментов.
Победный мяч на 59-й минуте забил центральный защитник сборной Украины Денис Попов красивым ударом головой после подачи Виталия Булецы. Это уже второй гол футболиста Динамо на турнире.
Катар заканчивал поединок в меньшинстве после удаления Насира Пеера.
Таким образом, сборная Украины одержала уже вторую победу на чемпионате мира и возглавляет свою группу с шестью очками. Желто-синие сделали уверенный шаг к выходу в плей-офф турнираа. Позже сегодня в группе D сыграют Нигерия и США.
Следующий матч команда Александра Петракова проведет против Нигерии 30 мая.