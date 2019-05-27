Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019

Новости спорта: Сборная Украины минимально победила Катар и сделала весомую заявку на выход в 1/8 финала молодежного ЧМ.

Во втором туре группового раунда чемпионата мира U-20 Украина добыла минимальную победу над сборной Катара (1:0).

Первый тайм прошел в равной борьбе, обе сборные создали одинаковое количество опасных моментов.

Победный мяч на 59-й минуте забил центральный защитник сборной Украины Денис Попов красивым ударом головой после подачи Виталия Булецы. Это уже второй гол футболиста Динамо на турнире.

Катар заканчивал поединок в меньшинстве после удаления Насира Пеера.

Таким образом, сборная Украины одержала уже вторую победу на чемпионате мира и возглавляет свою группу с шестью очками. Желто-синие сделали уверенный шаг к выходу в плей-офф турнираа. Позже сегодня в группе D сыграют Нигерия и США.

Следующий матч команда Александра Петракова проведет против Нигерии 30 мая.