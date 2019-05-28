Петраков: Если вам не нравится, давайте мы просто уедем с чемпионата мира

Новости спорта: Тренер сборной Украины U-20 пообщался с прессой после второго матча на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков пообщался с журналистами после матча второго тура молодежного чемпионата мира против Катара. Наставник желто-синих сделал акцент на проблемах своей команды, заявив о психологических трудностях.

«Предвидел тяжелую игру. Некоторые наши футболисты не до конца восстановились. Понимаете, проблема в том, что мы нечасто играем такие матчи, просто психологически не тянем», — цитирует Петракова Football24.ua, ссылаясь на телеканал UA:Перший.

«Как и против США, мы неудачно провели первые минуты матча с Катаром? Если вам не нравится, давайте мы просто уедем с чемпионата мира».

Сборная Украины минимально победила Катар (1:0) и досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Команда Петракова с шестью очками занимает первое место в группе D.

Сегодня сыграют соперники украинцев по квартету США и Нигерия.

В последнем туре группового этапа Украина встретится с Нигерией. Желто-синие сыграют с Суперорлами 30 мая, начало матча — в 21:30.