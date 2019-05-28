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Эриксен: Надеюсь, получится поднять над головой трофей Лиги чемпионов

Эриксен: Надеюсь, получится поднять над головой трофей Лиги чемпионов
03:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Хавбек «Тоттенхэма» – о финальном матче с «Ливерпулем».

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда сыграет против «Ливерпуля».

«Сезон был преисполнен драмы. Были крайне восхитительные периоды, были крайне нервные времена. В матче с «Сити» мы были на волоске от вылета, но затем был пересмотр момента при помощи VAR. Мы снова оказались в игре. Потом схожая ситуация в гостевом матче с «Аяксом», где ничьей нам было мало. И вот Лукас выстреливает, и мы едем в финал. Теперь все внимание ему, финалу.

Думаю каждый футболист мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов. Все хотят поднять над головой этот трофей. Теперь мы в финале, и у нас будет шанс на это. Надеюсь, получится», - сказал Эриксен.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 1-го июня в Мадриде.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ЛЧ, АПЛ, Новости спорта, Кристиан Эриксен.
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