Эриксен: Надеюсь, получится поднять над головой трофей Лиги чемпионов

Новости спорта: Хавбек «Тоттенхэма» – о финальном матче с «Ливерпулем».

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда сыграет против «Ливерпуля».

«Сезон был преисполнен драмы. Были крайне восхитительные периоды, были крайне нервные времена. В матче с «Сити» мы были на волоске от вылета, но затем был пересмотр момента при помощи VAR. Мы снова оказались в игре. Потом схожая ситуация в гостевом матче с «Аяксом», где ничьей нам было мало. И вот Лукас выстреливает, и мы едем в финал. Теперь все внимание ему, финалу.

Думаю каждый футболист мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов. Все хотят поднять над головой этот трофей. Теперь мы в финале, и у нас будет шанс на это. Надеюсь, получится», - сказал Эриксен.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 1-го июня в Мадриде.