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Унион Берлин впервые вышел в Бундеслигу, обыграв Штутгарт

Унион Берлин впервые вышел в Бундеслигу, обыграв Штутгарт
07:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: После объединения страны Унион ни разу не выходил в элиту немецкого футбола.

Штутгарт покидает Бундеслигу, а Унион Берлин - вышел в нее, завоевав право в стыковых матчах выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20.

Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла Штутгарт. В первой переходной игре команды сыграли в результативную ничью 2:2, а в ответной встрече клубы голами не порадовали 0:0.

Таким образом, Унион Берлин благодаря голам на выезде завоевал путевку в Бундеслигу. Штутгарт продолжит выступление во второй Бундеслиге.

Отметим, что до этого наивысшим достижением Унион Берлин была победа в Кубке ГДР в 1968 году. После объединения Германии Унион ни разу не выходил в элиту немецкого футбола, поэтому Унион Берлин – официально ни разу в своей истории не играл в элите чемпионата Германии.

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Бундеслига, Футбол, ФК Штутгарт, Новости футбола, Унион Берлин.
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