Зозуля встретился с Хуанде Рамосом

Новости спорта: Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля встретился с бывшим тренером Днепра Хуанде Рамосом.

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля встретился с бывшим тренером Днепра Хуанде Рамосом. Фотографии с испанским наставником футболист выложил на своей странице в фейсбуке.

«Прогулка с папой. Рад был видеть, Мистер», — прокомментировал пост в соцсети Зозуля.

Хуанде Рамос тренировал Днепр с осени 2010 по май 2014 года. Под руководством испанского тренера днепряне впервые в истории вышли в Лигу чемпионов, заняв в сезоне 2013/2014 второе место в чемпионате Украины.

Роман Зозуля выступал за Днепр с 2011 по 2016 год. В данный момент 29-летний нападающий помогает Альбасете бороться за выход в Примеру.

За два тура до финиша сезона в Сегунде Альбасете занимает третье место, отставая от второй Гранады на 4 очка.

В чемпионате Испании в нынешнем сезоне Зозуля в 34 матчах забил 10 мячей.