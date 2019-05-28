Скачать
Вторник, 28.05.2019
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Ястремская проиграла Суарес Наварро на Ролан Гаррос
Ястремская проиграла Суарес Наварро на Ролан Гаррос

Зозуля встретился с Хуанде Рамосом

Зозуля встретился с Хуанде Рамосом
07:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля встретился с бывшим тренером Днепра Хуанде Рамосом.

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля встретился с бывшим тренером Днепра Хуанде Рамосом. Фотографии с испанским наставником футболист выложил на своей странице в фейсбуке.

«Прогулка с папой. Рад был видеть, Мистер», — прокомментировал пост в соцсети Зозуля.

Хуанде Рамос тренировал Днепр с осени 2010 по май 2014 года. Под руководством испанского тренера днепряне впервые в истории вышли в Лигу чемпионов, заняв в сезоне 2013/2014 второе место в чемпионате Украины.

Роман Зозуля выступал за Днепр с 2011 по 2016 год. В данный момент 29-летний нападающий помогает Альбасете бороться за выход в Примеру.

За два тура до финиша сезона в Сегунде Альбасете занимает третье место, отставая от второй Гранады на 4 очка.

В чемпионате Испании в нынешнем сезоне Зозуля в 34 матчах забил 10 мячей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Днепр, Футбол, Хуанде Рамос, Новости футбола, Роман Зозуля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Катар: события матча ЧМ-2019 (U-20)
02 Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
03 Козлова: Для Украины хорошо, что я сыграю со Свитолиной
04 Новый голкипер сборной Украины Панькив: Я долго ждал этого и мечтал
05 Ястремская: Я же не знала, что выиграю турнир в Страсбурге и потом поеду в Париж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь