СМИ назвали кандидатов на пост наставника Барселоны

Каталонская Барселона принялась рассматривать варианты для замены Эрнесто Вальверде, в случае если он будет отправлен в отставку.
По данным Mundo Deportivo, у боссов каталонского клуба есть четыре кандидата на замену Вальверде: Массимилиано Аллегри (свободный агент), Рональд Куман (сборная Голландии), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Унаи Эмери (Арсенал).
Есть и запасные варианты, которыми являются Эрик тен Хаг из Аякса и свободный агент Лоран Блан.
Отметим, что в сезоне-2018/19 Барселона под руководством Вальверде выиграла чемпионат Испании и вышла в финал Кубка Короля.
Ранее Вальверде заявил, что ожидания от Барселоны оказались слишком высокими.