СМИ назвали кандидатов на пост наставника Барселоны

Новости спорта: У Барселоны есть четыре основных кандидата в случае отставки Вальверде.

Каталонская Барселона принялась рассматривать варианты для замены Эрнесто Вальверде, в случае если он будет отправлен в отставку.

По данным Mundo Deportivo, у боссов каталонского клуба есть четыре кандидата на замену Вальверде: Массимилиано Аллегри (свободный агент), Рональд Куман (сборная Голландии), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Унаи Эмери (Арсенал).

Есть и запасные варианты, которыми являются Эрик тен Хаг из Аякса и свободный агент Лоран Блан.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Барселона под руководством Вальверде выиграла чемпионат Испании и вышла в финал Кубка Короля.

Ранее Вальверде заявил, что ожидания от Барселоны оказались слишком высокими.