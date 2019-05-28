У Неймара забрали капитанскую повязку в сборной

Новости спорта: Главный тренер сборной Бразилии Тите лишил капитанской повязки Неймара.

Перед товарищескими матчами с Гондурасом и Катаром главный тренер сборной Бразилии Тите лишил капитанской повязки Неймара. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

"Новым капитаном сборной на Кубке Америки станет опытный защитник Дани Алвес. Он провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки - 138. Последний раз Алвес был капитаном сборной в товарищеском матче с Германией в марте 2018 года" - сообщил источник.

Кубок Америки состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Команда Тите сыграет в группе А вместе со сборными Венесуэлы, Боливии и Перу.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар прилетел в сборную на личном самолете.