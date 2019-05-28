Катар U-20 - Украина U-20: обзор матча ЧМ-2019 (Видео)

Сборная Украины U-20 одержала свою вторую победу в группе ЧМ и с большой долей вероятности, сыграет в плей-офф турнира.
Гол Дениса Попова принес подопечным Петракова минимальную победу, после чего украинцы возглавили свою группу.
Смотрите видеообзор матча Катар - Украина:
Катар U-20 — Украина U-20 0:1
Гол: Попов, 58.
Катар U-20: Шебаб — Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали — Мохаммед, Салех, Андри — Аль-Мусури (Карами, 54), Ибрагим, Юсуф.
Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73) — Супряга.