Челси - Арсенал: слова Сарри перед финалом Лиги Европы

Новости спорта: Маурицио Сарри поделился ожиданиями от финала Лиги Европы.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором лондонцы встретятся с «Арсеналом».

«Обычно мы с «Арсеналом» играем в открытый футбол. У соперника два классных нападающих – Ляказетт и Обамеянг. «Арсенал» здорово атакует, играет агрессивно и знает, как оказать давление. Противоборствовать им нелегко.

Мы хотели играть в финале не ради попадания в Лигу чемпионов. Хотели оказаться там через чемпионат и выиграть какой-нибудь трофей. Финал важен для нас. На мой взгляд, «Челси» заслужил трофей в этом сезоне», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится завтра, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.