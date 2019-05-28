Гол динамовца Кендзеры - в числе лучших в Лиге Европы (Видео)

Защитник киевлян Томаш Кендзера забил в этом матче первый мяч, который УЕФА признал одним из лучших на турнире.
Видео гола Кендзеры с 1 мин 40 сек:
Great #UEL goals 2018/19 #UELfinal pic.twitter.com/ZMMO0kNAhG
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 26 мая 2019 г.
Напомним, 25 октября 2018 года футболисты киевского "Динамо" одержали первую победу в групповом турнире Лиги Европы УЕФА сезона-2018/19. В третьем туре розыгрыша "Динамо" на выезде обыграло французский "Ренн" со счетом 2:1.
На 21-й минуте после фланговой передачи Виталия Буяльского счет открыл правый защитник киевлян Томаш Кендзера, который из-за пределов штрафной пушечным выстрелом попал в правую "девятку" ворот Абдулая Диалло. Хозяева сравняли счет на 41-й минуте. Победу "бело-синим" принес гол Виталия Буяльского на 89-й минуте.