Гол динамовца Кендзеры - в числе лучших в Лиге Европы (Видео)

Новости спорта: В третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА футболисты киевского клуба “Динамо” обыграли французский “Ренн” (2:1).

Защитник киевлян Томаш Кендзера забил в этом матче первый мяч, который УЕФА признал одним из лучших на турнире.

Видео гола Кендзеры с 1 мин 40 сек:

Напомним, 25 октября 2018 года футболисты киевского "Динамо" одержали первую победу в групповом турнире Лиги Европы УЕФА сезона-2018/19. В третьем туре розыгрыша "Динамо" на выезде обыграло французский "Ренн" со счетом 2:1.

На 21-й минуте после фланговой передачи Виталия Буяльского счет открыл правый защитник киевлян Томаш Кендзера, который из-за пределов штрафной пушечным выстрелом попал в правую "девятку" ворот Абдулая Диалло. Хозяева сравняли счет на 41-й минуте. Победу "бело-синим" принес гол Виталия Буяльского на 89-й минуте.