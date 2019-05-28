"Болезненное решение": Гаттузо объявил об отставке

Новости спорта: Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо объявил о том, что покидает команду несмотря на контракт, который был рассчитан до 2021 года.

"Решение покинуть Милан далось непросто, но его нужно было принять. Не было точного момента, когда я пришел к такому решению — это совокупность тех 18 месяцев, что я провел с командой, которая никогда не будет похожа ни на одну другую в моей карьере. Это месяцы, которые я прожил с большой страстью, незабываемые месяцы. Я принял болезненное, но осознанное решение.

Будут ли у меня претензии по расторгнутому контракту? Нет, потому что Милан для меня — это не вопрос денег", — сказал Гаттузо в интервью La Repubblica.

Гаттузо тренировал "россонери" с ноября 2017 года. Под его руководством команда провела 82 матча, в которых одержала 40 побед, потерпела 20 поражений и 22 раза сыграла вничью.

В завершившемся сезоне Милан занял 5-е место в Серии А, не попав в Лигу чемпионов. От четвертой позиции "россонери" отстали на 1 очко.