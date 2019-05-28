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Атлетико купил защитника Порту

Атлетико купил защитника Порту
11:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Уже второй защитник покинул команду вслед за Милитао.

Бразильский защитник Порту Фелипе перешел в мадридский Атлетико. Уход игрока из команды подтвердил официальный сайт португальцев.

Матрасники заплатят за футболиста 20 миллионов евро, Фелипе присоединится к новой команде в июле.

Атлетико уже давно проводил переговоры с Порту о трансфере 30-летнего игрока. Сообщалось, что команды уладили условия еще в средине мая.

Фелипе должен заменить многолетнего лидера обороны Матрасников Диего Година, который по окончанию сезона покинет команду и, судя по всему, перейдет в Интер.

В Реал перейдет другой защитник Порту – Эдер Милитао. За него Королевский клуб заплатил 50 миллионов евро.

В текущем сезоне в составе Порту Фелипе Монтейро провел 53 матча во всех турнирах. На его счету 4 гола и 3 ассиста.

Драконы финишировали на 2-м месте в чемпионате Португалии, уступив чемпиону, Бенфике, 2 очка.

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ФК Атлетико М, ФК Порту, Футбол, Новости футбола, Фелипе.
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