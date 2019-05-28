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Президент Реала: Очень хочу видеть Азара в Мадриде

Президент Реала: Очень хочу видеть Азара в Мадриде
12:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Флорентино Перес заявил, что у него есть предпосылки ожидать перехода вингера Челси Эдена Азара в мадридский Реал в межсезонье.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес заявил, что у него есть предпосылки ожидать перехода вингера Челси Эдена Азара в мадридский Реал в межсезонье. Он заявил, что такая надежда есть после нескольких лет переговоров.

«Мы пытались приобрести Азара несколько лет, но у нас ничего не получалось. В этом году очень надеюсь, что Азар перейдет в Реал», — цитирует Переса Marca со ссылкой на El Transistor de Onda Cero.

Сообщалось, что мадридский клуб готов потратить на талантливого бельгийца 100 миллионов евро, хоть эта сумма и меньше той, которую запрашивают в Челси.

Представители Реала уверены в положительном исходе сделки, ведь сам Азар хочет уйти в мадридский клуб. Ранее он говорил, что уже определился со своим будущим.

Информировалось, что переход Азара в Реал находится под угрозой срыва после того, как ФИФА отклонила апелляцию Челси по поводу запрета на трансферную деятельность.

Действующий контракт бельгийца с Челси рассчитан до конца следующего сезона, после чего он может стать свободным агентом

Эден Азар выступает за лондонский клуб с 2012 года. За его трансфер Синие заплатили Лиллю 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец сыграл в 51 поединках во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 16 ассистов.

Финал Лиги Европы против Арсенала команда Маурицио Сарри проведет 29 мая в Баку, эта игра может стать последним матчем Азара за Челси.

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ФК Реал, Футбол, Флорентино Перес, Новости футбола.
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