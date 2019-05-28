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СМИ: Барселона уволит главного тренера в ближайшие часы

СМИ: Барселона уволит главного тренера в ближайшие часы
13:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Эрнесто Вальверде может покинуть Барселону в ближайшее время.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, вероятно, покинет свой пост в летнее межсезонье.

Как утверждает Football Espana в "Твиттере" со ссылкой на El Mundo, руководство каталонского клуба приняло решение отправить специалиста в отставку по итогам выступления команды в завершившемся сезоне. По информации источника, официально об увольнении Вальверде могут объявить в ближайшие несколько часов, однако также не исключён вариант, при котором это будет сделано позднее.

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Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. В минувшей кампании сине-гранатовые стали чемпионами Испании, однако уступили "Валенсии" в финале Кубка страны, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, несмотря на победу в первом матче с "Ливерпулем" со счётом 3:0.

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ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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