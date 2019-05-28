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"Ты что, с ума сошел?!": Михалик рассказал о своем переходе в Динамо

"Ты что, с ума сошел?!": Михалик рассказал о своем переходе в Динамо
13:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Защитник "Локомотива" рассказал, как попал в киевский клуб

Защитник московского «Локомотива» Тарас Михалик вспомнил период карьеры в киевском «Динамо». Слова игрока приводит пресс-служба «железнодорожников».

«Четыре с половиной года провел в киевском ЦСКА. А тут – приглашение в «Динамо». Это топ-команда, которую ты всю жизнь только по телевизору и смотрел. Понимал, что со своим уровнем я вряд ли буду получать много игровой практики, поэтому не очень хотел переходить. Думал, что меня подпишут и отправят в аренду. Или буду сидеть на скамейке. Я реально оценивал свои возможности и считал, что шансов нет.

Неужели не было мечты поиграть в легендарном клубе? Примерно так же мне сказал вице-президент ЦСКА, когда на его фразу «Тарас, тебя «Динамо» приглашает на сборы» я ответил – «Не, Николаич, не поеду». Кричит: «Ты что, с ума сошел?! Это же такой клуб!».

Я был молодой и очень хотел играть в футбол, а не числиться в известной команде и получать деньги. В итоге мне позвонил президент «Динамо» и сказал, что такой шанс может быть один раз в жизни. Я согласился. И все сложилось совсем не так, как я опасался. Семь с половиной лет в «Динамо» – это потрясающая часть моей истории».

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Локомотив, УПЛ, Тарас Михалик, РФПЛ.
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