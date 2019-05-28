Канте рискует пропустить финал Лиги Европы

Новости спорта: Футболист травмировался на тренировке.

По информации The Guardian, хавбэк Челси Нголо Канте с большой долей вероятности пропустит финал Лиги Европы против Арсенала.

Француз получил травму колена на одной из тренировок "аристократов" в рамках подготовки к последнему матчу в сезоне.

Добавим, что в начале месяца футболист попал в лазарет из-за травмы колена, пропустив в итоге около двух недель, однако, позже все же вернулся в строй. По всей видимости, у Канте случился рецидив.

Финал Лиги Европы Челси — Арсенал состоится завтра, 29 мая в 22:00 в Баку.