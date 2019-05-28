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Вацко: У Карпат ситуация очень сложная

Вацко: У Карпат ситуация очень сложная
16:39 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Журналист Виктор Вацко высказался о важности последнего матча сезона УПЛ для "Карпат".

"Заключительный матч чемпионата "Карпаты" сыграют на выезде с "Арсеналом". Победа может сохранить "Карпатам" место в УПЛ. Но для этого необходимо, чтобы абсолютно немотивированная с турнирной точки зрения "Ворскла" обыграла "Олимпик". А "Карпаты" обыграли "Арсенал" минимум с разницей в 2 мяча.

Если этот пазл НЕ сложится, впереди - переходные матчи. Вполне вероятно с "Волынью", возглавляемой воспитанником и многолетним капитаном "Карпат" Андреем Тлумаком. Сценарий, который и мне лично, и Андрею хотелось бы меньше всего ....

И хотя ситуация очень сложная, нам, болельщикам "Карпат", не остается ничего другого кроме как верить в команду. В нашего легендарного капитана Александра Чижевского. В мастерство и характер наших пацанов. История показывает, что именно характер в таких ситуациях выходит на первый план", - написал Вацко в своем Facebook.

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ФК Карпаты, УПЛ, Новости футбола, Виктор Вацко.
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