Кадровые потери Ливерпуля перед финалом Лиги чемпионов

Новости спорта: Наби Кейта точно пропустит субботний финал Лиги чемпионов

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта точно пропустит субботний финал Лиги чемпионов, сообщает портал Sky Sports.

Гвинеец перешел на «Энфилд» в прошлом сезоне. За него Лейпциг получил 60 миллионов евро. Игрока весь сезон донимали травмы, поэтому полузащитник провел лишь 33 матчах и забил 3 гола. Большинство игр Кейта начинал со скамейки запасных.

В первой игре 1/2 финала Лиги Чемпионов против Барселоны Наби получил повреждение и покинул поле еще в первом тайме. Как оказалось, именно эта травма не позволила игроку подготовиться к финалу Лиги Чемпионов.

Однако в стане «красных» есть и хорошие новости. Тренер команды Юрген Клопп подтвердил, что нападающий Роберто Фирмино восстановился от повреждения и готов играть. Бразилец сыграл 47 матчей в текущем сезоне, записав на свой счет 16 голов.