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Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы

Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
02:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В среду, 29 мая, определится победитель Лиги Европы 2019.

29 мая в Баку (Азербайджан) на стадионе "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся лондонские "Челси" и "Арсенал".

Начало встречи в 22:00.

Обслуживать матч будет итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Его помощниками будут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

Прямая трансляция противостояния английских клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч ТВ! Футбол 1".

Всего между собой команды провели 198 матчей. Преимущество по личным встречам удерживает "Арсенал": 76 побед при 59 ничьих и 63 поражениях.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, АПЛ, ЛЕ, Челси - Арсенал.
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