Больше 10 млн евро: названы премиальные Арсенала за победу в Лиге Европы

Новости спорта: Названы премиальные за победу "Арсенала" в Лиге Европы.

Руководство лондонского "Арсенала" пообещало футболистам команды солидные премиальные за победу в Лиге Европы.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, на бонусы игрокам клуб выделит 10 миллионов фунтов стерлингов (11,33 миллиона евро). Если команда выиграет трофей, каждый из футболистов получит от 100 до 500 тысяч фунтов стерлингов (от 113,34 тысяч до 566,72 тысяч евро).

Напомним, в финале Лиги Европы "Арсенал" встретится с земляками из "Челси". Игра состоится в среду, 29 мая, в Баку на стадионе "Олимпийский". В случае победы в турнире "Арсенал" гарантирует себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.