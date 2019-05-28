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Хави стал главным тренером Аль-Садда

Хави стал главным тренером Аль-Садда
15:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Хави утвержден в качестве главного тренера катарского Аль-Садда.

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес, который завершил карьеру футболиста, был назначен на пост главного тренера "Аль-Садд", сообщает пресс-служба клуба.

39-летний футболист сыграл недавно последний матч за катарский клуб в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским "Персеполисом". Ранее уже было известно, что Хави возглавит "Аль-Садд" по окончании карьеры игрока. Испанец заключил тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.

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Хави является воспитанником "Барселоны". За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За "Барселону" хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.

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ФК Барселона, Футбол, Хави, Новости футбола, ФК Аль-Садд.
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