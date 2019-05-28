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Азар: Психологически мы настроены на борьбу

Азар: Психологически мы настроены на борьбу
18:46 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Один из лидеров Челси оценил шансы на победу в финале Лиги Европы.

Бельгийский нападающий "синих" Эден Азар считает, что удовлетворенность от результатов сезона он бы описал как 50/50, однако в целом он доволен завершением сезона: команда заняла третье место в АПЛ, сыграла в финале Кубка Лиги и имеет все шансы завоевать трофей Лиги Европы.

"Для меня хороший сезон - это не тот, в котором я забиваю 40 голов, я хочу выиграть что-то по итогам сезона, - говорит Азар, которого цитирует пресс-служба клуба.

- Если мы выиграем Лигу Европы в этом сезоне, то все будет хорошо. Да, это не идеальный вариант, потому что хочется бороться за чемпионство в АПЛ и за медали КА, но пока наша игра не позволяет этого, хотя мы прогрессировали последние два месяца. У нас были травмированные, но психологически мы настроены на борьбу, и если в Баку мы сможем правильно подойти к матчу, мы сможем победить".

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УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, Эден Азар.
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