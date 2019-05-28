Малиновский присоединился к сборной Украины в Харькове (Видео)

Новости спорта: Руслан Малиновский присоединился к сборной Украины в Харькове, которая готовится к июньским матчам отбора на Евро-2020.

Своими впечатлениями от первой тренировки в составе национальной команды 26-летний футболист поделился с пресс-службой УАФ.

“В сборную всегда приятно приезжать. К тому же солнечная погода, прекрасные условия для тренировки, поэтому с воодушевлением будем готовиться к ближайшим играм.

Первый матч против Сербии. Будет тяжелая игра. Но мы должны сыграть так, как мы умеем, а там уже будет видно, каким будет результат в конце матча. У нас хорошая команда, квалифицированный состав, все знают что делать. Тренерский штаб в любом случае покажет, как нам предстоит играть с оппонентом. Самое важное, что у нас есть команда, которая может на данный момент решать большие задачи. Нам надо настраиваться только на победу. Понятно, что эта игра будет непростой для нас, поэтому надо готовиться очень серьезно”, - сказал Малиновский.