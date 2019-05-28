Панькив: Даже в 34 года нет ничего невозможного

Новости спорта: 34-летний голкипер получил дебютный вызов в национальную команду.

Вратарь "Александрии" Юрий Панькив рассказал о своих эмоциях перед отъездом в сборную Украины и поведал о дружбе с Андреем Пятовым.

— Юрий, вызов в национальную сборную Украины стал для вас неожиданным?

— Да, мне об этой новости сообщил наш главный тренер Владимир Богданович Шаран. Он поздравил, пожелал успеха и удачи. Сказал, что даже в 34 года нет ничего невозможного, поэтому заслужил своей работой вызов в сборную. Конечно, я был удивлен, но это было приятное удивление.

— Знаете кого-то из игроков национальной сборной?

— Со многими пересекался, многих знаю. Но больше всего знаком с Андреем Пятовым. Мы с ним были вместе еще в юношеской сборной Украины. Всегда друг друга поддерживаем, знакомы семьями. Уверен, что проблем в коллективе у меня в сборной не будет, многих ребят знаю.

— Много звонков с поздравлениями получили, узнав о вызове в сборную?

— Да, с тренером вратарей "Александрии" даже шутили, что как буд-то у меня день рождения, столько звонков и поздравлений. Конечно, приятно. Всем спасибо. Особенно партнерам по команде, главному тренеру. Без своих партнеров по команде это было бы невозможно. Футбол – командная игра, поэтому этот вызов в сборную, заслуга всех футболистов, и нашего клуба в том числе.

— Когда отправляетесь в расположение сборной?

— 30 апреля у нас домашний матч против киевского "Динамо". Первого июня, очевидно, буду в Харькове в сборной.

— Следили за первыми матчами сборной Украины в нынешнем отборочном цикле?

— Конечно. Как можно не смотреть игры сборной и не болеть за нее?! Это главная команда нашей страны. Переживаем за сборную, она представляет всю Украину. В первых матчах команда хорошо сыграла, сделала заявку на выход из группы. Думаю, результат вполне заслуженный.

— На ваш взгляд, в "Александрии" есть еще игроки, которые заслуживают вызов в сборную?

— Конечно. Не в моей компетенции назвать фамилии, но такие ребята есть. Андрей Цуриков был в сборной, но он сейчас травмирован. Думаю, тренеры сборной сами все прекрасно видят и знают возможности всех кандидатов.

— Бронза "Александрии" в нынешнем сезоне – самый большой успех в вашей карьере?

— Конечно. Надо реально понимать, что сейчас конкурировать с "Шахтером" и "Динамо" нам тяжеловато. Со временем, возможно, но по ходу чемпионата поняли, что будем бороться за третье место, хотя изначально стояла задача попасть в первую шестерку. Аппетит пришел во время сезона.

— Кто ваш кумир во вратарском мире? Кому симпатизируете?

— Конечно, с юношеских лет это был вратарь "Динамо" Александр Шовковский. Мы тогда равнялись на него, он был лучшим вратарем в стране. Сейчас первый номер это Андрей Пятов. Он это заслужил и много чего сделал и для клуба, и для сборной.