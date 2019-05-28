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Рианчо: Моментами игроки Динамо бегали по полю, как курица без головы

Рианчо: Моментами игроки Динамо бегали по полю, как курица без головы
23:47 Вт, 28 Май 2019 Телеграф Трибуна

Новости спорта: Бывший тренер киевского – о недостатках столичного клуба.

Бывший тренер киевского «Динамо» Рауль Рианчо оценил выступление столичного клуба в текущем сезоне.

– Как вам игра «Динамо»?

– Моментами хорошо, но моментами игроки бегали по полю, как курица без головы. Сейчас у многих футболистов нет мотивации, ведь команда потеряла шансы на чемпионство. Они хотят, чтобы сезон уже закончился.

– «Динамо» довольно успешно играло против «Шахтера» в личных встречах?

– Последний чемпионат, который выиграло «Динамо», команда опережала «Шахтер» на 7 очков, но дважды проиграла горнякам 0:3. Мы говорили игрокам, что если мы побеждаем во всех матчах, но уступим нашему главному сопернику, то все равно станем чемпионами. Это все психология.

– Почему «Динамо» не смогло выиграть чемпионат в этом сезоне?

– У команды очень большой потенциал молодых игроков. Но не хватает опытных исполнителей. Нужно купить троих футболистов, которые смогут конкурировать. Это защитник, центральный нападающий и фланговый полузащитник. И все. Тогда «Динамо» сможет выиграть чемпионат.

– Кто именно нужен команде?

– В Испании есть много дешевых, но опытных игроков. Молодая команда «Динамо» как раз нуждается в опыте. Подойдут футболисты 27-28 лет. Они помогут выстрелить молодежи.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Рауль Рианчо.
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