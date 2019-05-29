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Зинченко: Матч с Сербией будет очень сложным

Зинченко: Матч с Сербией будет очень сложным
05:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец уверен, что во Львове у нашей сборной будет отличная поддержка.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на Евро-2020 против Сербии.

"Рад, что была возможность перевести дыхание после клубного сезона. Поэтому с новыми силами и свежей головой приехал в сборную.

Матч против Сербии? Все мы понимаем, что это очень ответственная игра. Я уверен, что во Львове у нас будет невероятная поддержка фанатов, поскольку в Украине любят футбол. Тем более, это матчи сборной. Эта игра будет очень сложной, потому что для сербов она также имеет большое значение. Нужно подготовиться качественно, разобрав все сильные и слабые стороны соперника", - приводит слова Зинченко пресс-служба Украинской асоциации футбола.

Напомним, национальная команда Украины сыграет против Сербии 7-го июня, а против Люксембурга — 10-го июня.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко неожиданно вызвал в сборную Украины 34-летнего игрока Александрии.

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Сборная Украины, Новости футбола, Александр Зинченко.
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