Мхитаряну не разрешили демонстрировать флаг родной страны на финале Лиги Европы

Новости спорта: Стало известно, почему Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.

Вице-президент федерации футбола Армении Армен Меликбекян прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг полузащитника Арсенала Генриха Мхитаряна.

"По моей информации, Мхитаряну настойчиво "посоветовали" не демонстрировать флаг Армении в Баку, если Арсенал победит в финале. Но это недопустимо. Генрих был с флагом после финального матча Лиги Европы в 2017-м году, который проходил в Стокгольме.

Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг", - приводит слова Меликбекяна CNN.

Напомним, Мхитарян принял решение не ехать в Баку на матч с Челси по причине конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Ранее сообщалось, что болельщики Арсенала решили подать петицию о перенесении финала Лиги Европы из Баку в Лондон.