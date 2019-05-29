Скачать
Среда, 29.05.2019
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
ЧМ-2020 по хоккею: составы групп
ЧМ-2020 по хоккею: составы групп
Гвоздик посетил Долину смерти
Гвоздик посетил Долину смерти
УХЛ впервые в истории провела церемонию награждения лучших по итогам сезона
УХЛ впервые в истории провела церемонию награждения лучших по итогам сезона

Челси готов отпустить Азара в Реал

Челси готов отпустить Азара в Реал
07:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Челси» готов продать нападающего Эдена Азара в «Реал» за £ 115 млн (около € 130 млн).

Лондонский клуб долгое время отказывался снизить цену на бельгийского футболиста в € 150 млн. Как сообщает The Sun, сейчас «Челси» готов отпустить игрока за меньшую сумму.

По информации издания, «Королевский клуб» предложил Азару 4-летний контракт с зарплатой £ 400 тыс. в неделю. Сам футболист хочет, чтобы клубы оформили сделку до 4 июня.

Отметим, что «Челси» запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

Контракт Азара с «Челси» истекает 30 июня 2020 года. Форвард выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне бельгиец принял участие в 51 матче, отметился 19 результативными ударами и 16 голевыми передачами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, АПЛ, Новости спорта, Эден Азар, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цуренко с победы стартовала на Ролан Гаррос
02 Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
03 Мхитаряну не разрешили демонстрировать флаг родной страны на финале Лиги Европы
04 Рианчо: Моментами игроки Динамо бегали по полю, как курица без головы
05 Российский легионер получил украинское гражданство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь