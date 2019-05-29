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Эмери: Арсенал всегда будет в топ-10 команд мира

Эмери: Арсенал всегда будет в топ-10 команд мира
08:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Канониры» в случае победы в следующем сезоне примут участие в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением об Арсене Венгере, который ранее возглавлял «канониров».

«Всё, что он делал, было удивительно. Ведь он дал этой команде и клубу много важных вещей, новую культуру. Хочу сохранить её. Когда я только приехал, мы беседовали с ним, у него многому научился, очень уважаю его.

Хочу помочь этой команде реализовать все возможности на нашем пути. Одна из них — это европейский титул. «Арсенал» всегда будет в топ-10 команд мира. Наша цель — добиться этого», — цитирует испанского специалиста Goal.

Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00. 

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Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, ФК Челси, Новости футбола.
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