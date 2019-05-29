Полиция остановила фанатов Арсенала в футболках Мхитаряна

Новости спорта: Генрих не будет принимать участие в финальном матче Лиги Европы.

Два фаната лондонского Арсенала были остановлены полицией Баку. Они были одеты в футболки с фамилией полузащитника Канониров Генриха Мхитаряна.

Напомним, армянин сегодня не сможет принять участие в финальном матче Лиги Европы, поскольку не отправился в Баку из личных соображений.

Азербайджан запрещает въезд в страну гражданам Армении из-за продолжающегося конфликта о статусе Нагорного Карабаха. Сообщается, что Мхитарян посещал Нагорный Карабах, а с позиции Азербайджана это считается нелегальным пересечением границы.

Сегодня Арсенал и Челси разыгрывают второй по значимости европейский клубный трофей. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Во всех турнирах нынешнего сезона Мхитарян принял участие в 39 матчах, забив 6 голов и отдав 7 результативных передач.