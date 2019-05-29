Реал готов отпустить Рамоса

Новости спорта: Испанец может повторить путь Криштиану Роналду.

Реал не станет силой удерживать своего капитана Серхио Рамоса, сообщает Marca.

Тем не менее, руководство Галактикос желает получить за него выгодную для клуба компенсацию, как было в прошлом году с Криштиану Роналду, за которого 100 миллионов евро вызвался заплатить Ювентус. Португалец дал понять, что хочет сменить обстановку, и в Мадриде пошли ему навстречу.

Действующее соглашение 33-летнего испанца с Реалом действует до 2021 года, и клуб не планирует предлагать ему новый контракт.

Ранее президент Королевского клуба Флорентино Перес дал понять, что не планирует отпускать Рамоса безвозмездно. Сообщалось, что Серхио может продолжить карьеру в Китае.

В минувшем сезоне Рамос принял участие в 42 матчах Сливочных во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.

Минувший сезон Реал завершил на третьем месте в турнирной таблице испанского чемпионата, в Лиге чемпионов вылетев от Аякса на этапе 1/8 финала.