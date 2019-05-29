Реал готов отпустить Рамоса

Реал не станет силой удерживать своего капитана Серхио Рамоса, сообщает Marca.
Тем не менее, руководство Галактикос желает получить за него выгодную для клуба компенсацию, как было в прошлом году с Криштиану Роналду, за которого 100 миллионов евро вызвался заплатить Ювентус. Португалец дал понять, что хочет сменить обстановку, и в Мадриде пошли ему навстречу.
Действующее соглашение 33-летнего испанца с Реалом действует до 2021 года, и клуб не планирует предлагать ему новый контракт.
Ранее президент Королевского клуба Флорентино Перес дал понять, что не планирует отпускать Рамоса безвозмездно. Сообщалось, что Серхио может продолжить карьеру в Китае.
В минувшем сезоне Рамос принял участие в 42 матчах Сливочных во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.
Минувший сезон Реал завершил на третьем месте в турнирной таблице испанского чемпионата, в Лиге чемпионов вылетев от Аякса на этапе 1/8 финала.