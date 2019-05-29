Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы

Новости спорта: В среду, 29 мая состоится финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом.

Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится в Баку, 29 мая, а старт встречи состоится в 22:00 по киевскому времени.

Это будет первый за последние 11 лет сугубо английский финал еврокубка.

• Это третий финал Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют клубы из одной национальной ассоциации. В первом из них - португальском - "Порту" минимально победил "Брагу" в Дублине в 2011 году. Через год в Бухаресте "Атлетико" оказался сильнее "Атлетика" в испанском дерби - 3:0.

• В 14 матчах этого розыгрыша Лиги Европы "Челси" одержал 11 побед и трижды сыграл вничью. Лондонцы легко вышли из группы, в плей-офф уверенно разобрались с "Мальме", киевским "Динамо" и "Славией", но франкфуртский "Айнтрахт" одолели только в серии пенальти после двух ничьих со счетом 1:1.

• "Арсенал" едет в Баку на фоне пятиматчевой победной серии в турнире. На групповом этапе этой Лиги Европы "канониры" потеряли всего два очка и вышли в плей-офф за два тура до финиша. В 1/16 и 1/8 финала команда стартовала гостевыми поражениями от БАТЭ и "Ренна" соответственно, но затем побеждала на своем поле и проходила в следующий раунд. Зато в четвертьфинале и полуфинале англичане по два раза обыграли "Наполи" и "Валенсию".

• "Челси" в ранге бронзового призера завершившегося первенства Англии обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, а вот "Арсенал", занявший пятое место, сможет попасть в главный еврокубок только в случае победы в Баку.

ЛИГА ЕВРОПЫ. Финал (29 мая, среда)

22:00 Челси - Арсенал

Баку. Стадион «Олимпийский»

ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»

Арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

Маурицио Сарри, главный тренер Челси:

Обычно мы с Арсеналом играем в открытый футбол. У соперника два опасных нападающих - Ляказетт и Обамеянг. Соперник здорово играет в нападении. Эта команда играет агрессивно и знает, как оказывать давление. Играть против нее нелегко.

Мы не хотели играть в этом финале ради места в Лиге чемпионов. Мы хотели пробиться туда через премьер-лигу и взять какой-нибудь трофей. Финал очень важен для нас. Мне кажется, Челси заслужил трофей в этом сезоне.

Унаи Эмери, главный тренер Арсенала:

Первоочередная мысль, которую я должен был донести до футболистов в этом сезоне, сводилась к тому, что мы будем бороться за победу во всех турнирах. Когда мы стартовали в Лиге Европы, некоторые футболисты предпочитали играть в премьер-лиге.

Хорошо, но это мне решать, кому предоставить отдых, а кому нет. Я хочу, чтобы никто не думал, что можно не участвовать в матчах на ранней стадии, но прийти ко мне перед полуфиналом или финалом и сказать, что вот он я, готов играть. Весь сезон мы уделяли этому турниру большое внимание, ставили цель добиться чего-то серьезного.