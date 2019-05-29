Голкипер Ювентуса перенес операцию

Новости спорта: Вратарь Ювентуса Войцех Щесны перенес операцию на правом колене, о чем сообщает официальный сайт Старой синьоры.

О том, что голкипер пройдет операцию, на прошлой неделе сообщал главный тренер Массимилиано Аллегри, но было решено провести ее только по окончании минувшего сезона в Италии.

Туринцы сообщают, что Щесны был прооперирован в Барселоне и все прошло «идеальным образом».

В течение завершившегося сезона 29-летний поляк отстоял в воротах бьянконери в 41 матче во всех турнирах, суммарно пропустив 32 мяча.

По итогам сезона Ювентус стал чемпионом Италии, а также выиграл Суперкубок страны. В Лиге чемпионов подопечные Аллегри вылетели на этапе 1/4 финала от Аякса.

Незадолго до окончания чемпионата Аллегри объявил, что покинет свой пост. С тех пор пресса активно провожала в Турин Симоне Индзаги, Маурицио Сарри, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино.