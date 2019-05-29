Сегодня сборная Украины проведет матч с “Днепром-1”

Новости спорта: Сборная Украины по футболу в Харькове продолжает подготовку к июньским матчам отбора на Евро-2020.

Утром 29 мая футболисты сборной Украины совершили небольшую прогулку, а вечером проведут спарринг с “Днепром-1”. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Товарищеский матч начнется на поле харьковского стадиона “Металлист” в 18.00.

Напомним, сборная Украины по футболу в Харькове готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Рабочий график четвертого дня сбора “сине-желтые” завершили вечерней тренировкой. Это занятие стало первым для вновь прибывших Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Перед началом тренировки главный тренер поздравил с днем рождения игрока “молодежки” Артема Казака. Во время занятия футболисты отрабатывали задачи тренерского штаба.

Видеорепортаж из лагеря сборной:

Ближайшие отборочные матчи сборной Украины на Евро-2020 пройдут 7 июня (против Сербии) и 10 июня (против Люксембурга).