Сегодня сборная Украины проведет матч с “Днепром-1”

Утром 29 мая футболисты сборной Украины совершили небольшую прогулку, а вечером проведут спарринг с “Днепром-1”. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Товарищеский матч начнется на поле харьковского стадиона “Металлист” в 18.00.
Напомним, сборная Украины по футболу в Харькове готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Рабочий график четвертого дня сбора “сине-желтые” завершили вечерней тренировкой. Это занятие стало первым для вновь прибывших Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Перед началом тренировки главный тренер поздравил с днем рождения игрока “молодежки” Артема Казака. Во время занятия футболисты отрабатывали задачи тренерского штаба.
Видеорепортаж из лагеря сборной:
Ближайшие отборочные матчи сборной Украины на Евро-2020 пройдут 7 июня (против Сербии) и 10 июня (против Люксембурга).