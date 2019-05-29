Скачать
Среда, 29.05.2019
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Прометей - чемпион Украины в Высшей лиге
Прометей - чемпион Украины в Высшей лиге

Сегодня сборная Украины проведет матч с “Днепром-1”

Сегодня сборная Украины проведет матч с “Днепром-1”
13:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Сборная Украины по футболу в Харькове продолжает подготовку к июньским матчам отбора на Евро-2020.

Утром 29 мая футболисты сборной Украины совершили небольшую прогулку, а вечером проведут спарринг с “Днепром-1”. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Товарищеский матч начнется на поле харьковского стадиона “Металлист” в 18.00.

Напомним, сборная Украины по футболу в Харькове готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Рабочий график четвертого дня сбора “сине-желтые” завершили вечерней тренировкой. Это занятие стало первым для вновь прибывших Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Перед началом тренировки главный тренер поздравил с днем рождения игрока “молодежки” Артема Казака. Во время занятия футболисты отрабатывали задачи тренерского штаба.

Видеорепортаж из лагеря сборной:

Ближайшие отборочные матчи сборной Украины на Евро-2020 пройдут 7 июня (против Сербии) и 10 июня (против Люксембурга).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Харьков, ФК Металлист, Нвоости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
02 Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
03 Клопп прокомментировал информацию о переходе в Ювентус
04 Мхитаряну не разрешили демонстрировать флаг родной страны на финале Лиги Европы
05 Цуренко с победы стартовала на Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь