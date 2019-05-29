Официально: Гамбург возглавил тренер Боруссии М

Новости спорта: Тренер Дитер Хеккинг пришел из Боруссии Менхенгладбах.

Официальный сайт немецкого "Гамбурга" сообщает о том, что 54-летний специалист будет новым наставником клуба. В течение последних двух с половиной лет Дитер стоял у руля "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Хеккинг - один из самых опытных тренеров в немецком футболе, в своей тренерской карьере он руководил разными командами на протяжении 419 матчей Бундеслиги. Самый большой успех Хеккинга был в "Вольфсбурге" – он сумел привести "волков" к серебру, Кубку и Суперкубку страны.

Дитер будет представлен официально на пресс-конференции клуба. Хеккинг продлил контракт со своим предыдущим клубом в ноябре прошлого года, но покинул его раньше даты истечения соглашения, чтобы возглавить "Гамбург".