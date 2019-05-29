Малиновский отказался от перехода в Спартак

Новости спорта: Украинский хавбек «Генка» ищет другие варианты продолжения карьеры.

Ранее появилась информация о том, что игрок бельгийского Генка Руслан Малиновский ведет переговоры по поводу своего трансфера в «Спартак».

Однако теперь стало известно о том, что Малиновский отказался переходить в «Спартак». Об этом сообщает Чемпионат.

Украинский полузащитник будет искать другие варианты продолжения карьеры. Ранее интерес к Малиновскому приписывали «Наполи».

В минувшем сезоне он сыграл 51 матч, забив 16 мячей и отдав 16 голевых передач.

Напомним, сейчас Малиновский находится вместе со сборной Украины в Харькове, где проходит подготовка к матчам квалификации Евро-2020.