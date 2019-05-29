СМИ: Сарри подпишет контракт с Ювентусом в Баку

Новости спорта: Президент Ювентуса Андреа Аньелли прибыл в столицу Азербайджана для того, чтобы окончательно уладить все детали контракта Маурицио Сарри.

Андреа Аньелли прибыл в Баку не столько ради присутствия на финале Лиги Европы, сколько для того, чтобы встретиться с тренером Челси Маурицио Сарри – сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.

Встреча Сарри с президентом Ювентуса состоялась в день финала в первой половине дня в отеле Four Seasons, однако, по информации издания, личный контракт потенциального будущего тренера чемпиона Италии будет подписан позже.

Тем временем в Неаполе тифози Наполи разместили напротив дома Сарри баннер, на котором просят бывшего тренера "партенопеев" не становиться предателем, возглавив Ювентус.

Финал Лиги Европы Челси — Арсенал состоится 29 мая в Баку. Начало в 22:00 по киевскому времени.