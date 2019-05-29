Черкащина-Академия разгромила Сумы в матче плей-офф за выход в Первую лигу

Черкащина-Академия одержала разгромную победу над Сумами в первом матче плей-офф за право сыграть в Первой лиге. Черкасский клуб забил четыре безответных гола в ворота хозяев во втором тайме.
Сумы – Черкащина-Академия 0:4
Голы: Медведь, 58; Зеленевич, 62; Тимофеенко, 70; Чорний, 73.
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Сумы (стартовый состав): Зеленский, Буряченко, Радомский, Божий, Курусь, Керножицкий, Веремеев, Попов, Гречихин, Шаповаленко, Андрусенко.
Черкащина-Академия (стартовый состав): Майборода, Домальчук, Цибульник, Бурлин, Чорний, Зеленевич, Медведь, Кошелюк, Тимофеенко, Бойко, Сторчоус.
Ответная встреча команд состоится в Черкассах в воскресенье, 2 июня.