Скачать
Среда, 29.05.2019
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Костевич повторила мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета
Костевич повторила мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета

Черкащина-Академия разгромила Сумы в матче плей-офф за выход в Первую лигу

Черкащина-Академия разгромила Сумы в матче плей-офф за выход в Первую лигу
18:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Черкащина-Академия

Новости спорта: Черкасский клуб одержал победу на выезде со счетом 4:0.

Черкащина-Академия одержала разгромную победу над Сумами в первом матче плей-офф за право сыграть в Первой лиге. Черкасский клуб забил четыре безответных гола в ворота хозяев во втором тайме.

Сумы – Черкащина-Академия 0:4

Голы: Медведь, 58; Зеленевич, 62; Тимофеенко, 70; Чорний, 73.

Клопп прокомментировал информацию о переходе в Ювентус

\

Сумы (стартовый состав): Зеленский, Буряченко, Радомский, Божий, Курусь, Керножицкий, Веремеев, Попов, Гречихин, Шаповаленко, Андрусенко.

Черкащина-Академия (стартовый состав): Майборода, Домальчук, Цибульник, Бурлин, Чорний, Зеленевич, Медведь, Кошелюк, Тимофеенко, Бойко, Сторчоус.

Ответная встреча команд состоится в Черкассах в воскресенье, 2 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Первая лига, Вторая лига, ФК Сумы, ФК Черкащина - Академия, Сумы – Черкащина-Академия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
02 Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
03 Клопп прокомментировал информацию о переходе в Ювентус
04 Мхитаряну не разрешили демонстрировать флаг родной страны на финале Лиги Европы
05 Рианчо: Моментами игроки Динамо бегали по полю, как курица без головы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь