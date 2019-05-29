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Челси - Арсенал: составы команд на финал Лиги Европы
Челси - Арсенал: составы команд на финал Лиги Европы
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Челси - Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

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Челси - Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
21:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция финального матча Лиги Европы Челси - Арсенал.

В среду, 29 мая, в Баку на стадионе "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги Европы сезона 2018/19. В решающей схватке встретятся две английские команды - Челси и Арсенал. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени, расудит встречу итальянская бригада рефери во главе с Джанлукой Рокки.

Составы команд

Челси: 1 Аррисабалага (В), 5 Жоржиньо, 7 Канте, 10 Э. Азар, 11 Педро Родригес, 17 Ковачич, 18 Жиру, 27 А. Кристенсен, 28 Аспиликуэта (К), 30 Давид Луис, 33 Эмерсон Палмери.

Арсенал: 1 Чех (В), 5 Папастатопулос, 6 Косьельни (К), 9 Ляказетт, 10 Эзил, 11 Торрейра, 14 Обамеянг, 15 Мэйтлэнд-Найлс, 18 Монреаль, 31 Колашинац, 34 Джака.

Онлайн-трансляция матча

Трофей Лиги Европы ждет победителей:

Все готово к началу матча:

Азар прибыл на стадион:

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции в 21:45. "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов игры.

Прогноз букмекеров

В битве лондонских клубов специалисты отдают небольшое преимущество Челси. На победу Синих букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,4. Успех Канониров оценивается коэффициентом 3,1. Ничья в основное мремя оценивается - в 3,3.

Слова тренеров

"Обычно мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника два классных нападающих – Ляказетт и Обамеянг. "Арсенал" здорово атакует, играет агрессивно и знает, как оказать давление. Противоборствовать им нелегко. Мы хотели играть в финале не ради попадания в Лигу чемпионов. Хотели оказаться там через чемпионат и выиграть какой-нибудь трофей. Финал важен для нас. На мой взгляд, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне", — цитирует главного тренера Челси Маурицио Сарри официальный сайт УЕФА.

"Все наше внимание сконцентрировано на финале, это трудная задача. У нас две цели, однако мы сосредоточены на том, чтобы выиграть трофей. У нас появился шанс победить в турнире. Чех? Отличный футболист и замечательный человек. Будет он сегодня выступать или нет, я хочу достичь с ним чего-то значимого в последний момент его карьеры. Наша цель была - выйти в Лигу чемпионов через АПЛ или Лигу Европы. Сейчас у нас есть шансы выполнить эту задачу. У Арсенала невероятные игроки, хотя у Челси - не хуже. Мы должны понимать, что это особенный кубок. Надо, чтобы все "умерли" на поле. Для нас на первом месте трофей ЛЕ, а не путевка в ЛЧ. Мы дошли до финала и хотим продемонстрировать, на что способны", - приводит слова главного тренера Арсенала Унаи Эмери пресс-служба УЕФА.

Путь к финалу

Арсенал и Челси уверенно преодолели групповой раунд Лиги Европы. Канониры выиграли группу Е опередив Спортинг, Карабах и Ворсклу.Футболисты Челси выиграли группу L, опередив БАТЭ, МОЛ Види и ПАОК. В первом раунде плей-офф Канониры справились с БАТЭ (1-0, 0-3), Челси одолел Мальме (1-2,0-3). В 1/8 финала подопечные Эмери в тяжелом противостоянии прошли Ренн (3-1,0-3), подопечные Сарри легко расправились с Динамо (0-3, 0-5). В четвертьфинале Арсенал дважды обыграл Наполи (0-2,0-1), Челси без проблем прошел Славию (0-1,3-4). В полуфинале Синие добыли тяжелую победу над Айнтрахтом (1-1, 1-2), Арсенал легко одолел Валенсию (3-1, 4-2).

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