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Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы

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Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
23:51 Ср, 29 Май 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В лондонском финале Лиги Европы Челси разгромил Арсенал.

В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречался с лондонским «Арсеналом». Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась победой синих со счётом 4:1. 

На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру. Форвард Педро Родригес увеличил преимущество синих в счёте, забив гол на 60-й минуте. Через 5 минут главный арбитр встречи Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал нападающий «Челси» Эден Азар. На 69-й минуте форвард «Арсенала» Алекс Айуоби забил единственный гол «канониров» в этой встрече. Через 3 минуты Азар оформил дубль и довёл счёт до разгромного.


В полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию». В первом матче в Лондоне «канониры» оказались сильнее «Валенсии» (3:1). Ответная игра также завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2. Лондонский «Челси» в 1/2 финала турнира одолел франкфуртский «Айнтрахт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти).

Лучшие моменты 1 тайма

Лучшие моменты 2 тайма

Кубок Лиги Европы. Он не имеет ручек, весит 15 килограммов и является самым тяжелым клубным трофеем Европы. Для футболистов и тренерского штаба команды-победительницы будет выделено 40 медалей. Победитель также получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2018/19.

Челси и так себе гарантировал право играть в Лиге чемпионов. Арсенал сыграет в Лиге Европы.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Петр Чех, Эден Азар, Новости футбола, ЛЕ, Альманах-2019.
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