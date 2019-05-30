Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Челси - Арсенал.

В Баку проходил финал Лиги Европы, в котором играли "Челси" и "Арсенал".

Первый гол был забит только на 49-й минуте. Символично, что своей прошлой команде забил француз Жиру. Для него это 11 гол в этом розыгрыше. После этого счет для "синих" удвоил Педро. Далее дублем отметился Азар. Возможно это последние голы для бельгийца в футболке "Челси".

Однако Ивоби, который вышел на замену, смог отквитать один гол, забив прекрасным дальним ударом.

Челси - Арсенал 4:1

Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (с пенальти), 72 — Ивоби, 69

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76) — Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста, 89)

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельни, Монреаль (Гендузи, 66) — Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац — Озил (Уиллок, 77) — Ляказетт, Обамеянг