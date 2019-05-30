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Чех завершил футбольную карьеру

Чех завершил футбольную карьеру
08:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Голкипер провел лучшие годы карьеры в Челси.

Вратарь Арсенала Петр Чех официально завершил карьеру. Финал Лиги Европы против Челси стал последним матчем для легендарного вратаря в качестве футболиста.

21-летняя профессиональная карьера Чеха подошла к концу. Вратарь выступал за Хмел, Спарту, Ренн, Челси и Арсенал.

Лучшие годы карьеры 37-летний Чех провел в Челси. В составе Синих чешский голкипер четырежды выигрывал чемпионат Англии, а в 2012 году — Лигу чемпионов, причем Чех стал одним из главных героев финального матча против Баварии, отбив 3 пенальти (1 в овертайме, 2 в послематчевой серии).

Также Чех выиграл множество индивидуальных наград, в частности четыре раза выигрывал приз лучшему вратарю сезона в АПЛ. Чех является рекордсменом по количеству сухих матчей в истории Премьер-лиги.

За Арсенал Чех играл с 2015 года. В составе Канониров вратарь выиграл два Суперкубка и один Кубок Англии. В нынешнем сезоне Чех провел 21 матч во всех турнирах.

Арсенал проиграл в финале Челси со счетом 1:4. В следующем сезоне команда Унаи Эмери снова будет играть в Лиге Европы, поскольку в чемпионате Англии заняла 5-е место.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Петр Чех, Новости футбола.
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