"Думаю, пора прощаться": Азар уходит из Челси

Новости спорта: Эден Азар попрощался с командой после финала Лиги Европы против Арсенала

Полузащитник Челси Эден Азар попрощался с командой после финала Лиги Европы против Арсенала (4:1). Бельгиец дал понять, что сменит клуб в ближайшее время.

«Думаю, пора прощаться, но в футболе никогда не знаешь, что случится далее. Мы примем решение [о моем будущем] через несколько дней. Я думал только о том, чтобы выиграть этот финал. Возможно, сейчас пришло время для нового испытания», — цитирует Азара BBC Sport.

Бельгийский полузащитник очень близок к переходу в Реал. Ранее AS сообщал, что Азар будет представлен в качестве новоиспеченного футболиста бланкос в понедельник 3 июня.

Трансфер Эдена предположительно обойдется испанскому гранду в 100 миллионов евро, хотя на Стамфорд Бридж запрашивали на 50 миллионов больше.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар сыграл в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мячей и сделал 17 ассистов.

В финале Лиги Европы против Арсенала бельгиец отметился дублем, а также отдал результативную передачу на Педро.