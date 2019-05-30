Динамовец Миколенко вошел в символическую сборную Лиги Европы

Новости спорта: Игрок киевского клуба занял почетное место лучшего игрока и на схеме Football Talent Scout находится на левом фланге обороны.

Специализирующейся на молодых футболистах сайт Footballtalentscout.net в своем твиттере опубликовал символическую сборную игроков Лиги Европы до 21 года, куда вошел защитник Динамо Виталий Миколенко.

Игрок киевского клуба занял почетное место лучшего игрока и на схеме Football Talent Scout находится на левом фланге обороны.

В завершившемся сезоне ЛЕ Миколенко сыграл в 8 матчах за Динамо, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Команда Хацкевича покинула турнир на стадии 1/8 финала, проиграв по ходу двух встреч Челси. Именно команда Сарри в итоге стала победителем турнира, в финале обыграв Арсенал со счетом 4:1.

Символическая сборная ЛЕ U-21: Матвей Сафонов (Краснодар) — Мерт Мюлдюр (Рапид), Эван Ндика (Айнтрахт), Жюль Конде (Бордо), Виталий Миколенко (Динамо) — Ханнес Вольф (Зальцбург), Маттео Гендузи (Арсенал) — Исмаила Сарр (Ренн), Каллум Хадсон-Одои (Челси) — Патрик Кутроне (Милан), Жоао Феликс (Бенфика)